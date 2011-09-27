У Херсоні затримано на хабарі лікаря ветмедицини

У Херсоні затриманого на хабарі лікаря облуправління ветеринарної медицини суд відпустив під заставу в 4 рази більшу за суму хабарів.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 15 вересня чиновник вимагав і одержав хабар від приватного підприємця в сумі 1 тис. грн. за вирішення питання щодо отримання ветеринарного посвідчення якості і ветеринарного свідоцтва на рибу, необхідного для здійснення торгової діяльності.

В результаті оперативної розробки 21 вересня було задокументовано повторний факт вимагання хабара лікарем у іншого підприємця в сумі 3,2 тис. грн. за вирішення аналогічного питання.

Під час одержання хабара фігуранта було затримано, а одержані незаконним шляхом кошти вилучено.

За матеріалами Управління держслужби з боротьби із економічною злочинністю УМВС прокуратурою Комсомольського району м. Херсона стосовно затриманого працівника Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України “Одержання хабара” (карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років).

Стосовно чиновника судом обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 17 тис. грн.

Ведеться слідство.