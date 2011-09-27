Луганщина: 80-річний чоловік загинув під час спалювання трави

У селі Замостя Слов’яносербського району Луганської області загинув 80-річний чоловік у дворі свого будинку під час спалювання сухої трави.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області.

Згідно з повідомленням, вчора близько дев`ятої години вечора 80-річний чоловік пішов на город, щоб спалити суху рослинність, яка залишилася після збору врожаю. За годину обгоріле тіло батька знайшов син, який напередодні приїхав з Києва.

За попередніми висновками співробітників МНС, чоловік злив відро бензину з машини, полив траву і підпалив. Бензин міг потрапити на одяг людини і спровокувати його загоряння. Причини загибелі чоловіка встановлює слідство.