Вінницький аграрний університет безоплатно навчатиме сиріт

Вінницький Національний аграрний університет приєднався до програми безплатного навчання дітей-сиріт за програмою «Моє майбутнє в агробізнесі», яку запустив ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Вінниці повідомив директор відділення "Вінницька регіональна дирекція банку Credit Agricole" Андрій ЧЕРНОБАЄВ.

Він розповів, що почата з цього навчального року програма охоплює три аграрні регіони і їх вищі навчальні заклади: Вінницький Національний аграрний університет, Полтавську державну аграрну академію, Херсонський державний аграрний університет.

За словами А.ЧЕРНОБАЄВА, у Вінниці вже цього року студентами аграрного університету стали двоє випускників шкіл-інтернатів. Хлопці оббрали факультет «Фінанси і кредит», де є тільки контрактна форма навчання. У свою чергу, банк узяв на себе витрати з оплати контракту вишу, стипендію для студентів, а також оплату проживання в студентських гуртожитках.

Крім того, в рамках початої програми кожний зі студентів матиме куратора - співробітника банку, який допоможе хлопцям опановувати сільськогосподарські знання, а також орієнтуватися на початку їхнього самостійного життя.

А.ЧЕРНОБАЄВ повідомив, що кращі зі студентів-учасників програми «Моє майбутнє в аграрному бізнесі» дістануть можливість стажування в банку чи в компаніях-партнерах «Креді Агріколь» в Україні або у Франції. Банк також надає допомогу в працевлаштуванні майбутніх аграріїв після закінчення навчання.

Проректор Вінницького Національного аграрного університету Григорій ЗАБОЛОТНИЙ відзначив, що на сьогодні важливо підвищити престиж професій аграрної спрямованості. «Важливо залучити молодь до навчання і в майбутньому якісно розвивати аграрний сектор країни. Відповідна програма сприятиме заохоченню талановитої молоді, і я вважаю, що така наша співпраця буде плідною», - сказав Г.ЗАБОЛОТНИЙ.