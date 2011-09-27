Вінниччина: на утилізацію до Польщі вивезено пестициди
17:43, 27 вересня 2011Новини регіонів
0
Із Вінницької області на утилізацію до Польщі вивезено майже 40 тонн непридатних пестицидів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.
Як зазначено у повідомленні, 39 тонн пестицидів були завантажені і відправлені на замитнення до м. Львів, звідки вони попрямують на утилізацію.
Завантаження небезпечних речовин відбувалось у с. Строїнці Тиврівського району. Процес відбувався під контролем спеціалістів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter