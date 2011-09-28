П'яний водій збив на смерть 1,5-річну дитину

У Донецькій області водія, який, перебуваючи в алкогольному сп`янінні, на смерть збив на пішохідному переході 1,5-річну дитину, взяли під варту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, прокуратура Донецької області підтримала подання слідчого про обрання суворого запобіжного заходу підозрюваному в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті 1,5-річної дитини. Ворошиловським районним судом міста Донецька було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У прес-службі відзначили, що 22 вересня 2011 року в місті Волноваха Донецькій області 57-річний чоловік, керуючи автомобілем Skoda Octavia і перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, здійснив наїзд на 23-річну жінку з дитиною. Наїзд було здійснено на нерегульованому пішохідному переході. Від одержаних травм 1,5-річна дівчинка померла на місці, а її мати з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до лікарні.

За даним факту було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Ведеться слідство.