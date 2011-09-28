Неподалік Очакова виявлена міна часів війни

Неподалік Очакова у воді виявлена і знищена авіаційна донна міна часів Другої світової війни вагою 500 кг. Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Миколаївській області.

27 вересня під час обстеження дна Дніпробузького лиману водолази виявили затоплену баржу і візок від вибухонебезпечного предмета, найімовірніше часів Другої світової війни.

Було прийняте рішення викликати фахівців-піротехніків. Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління МНС України в Миколаївській області за 800 метрів від поста регулювання руху суден «Очаків» державного підприємства «Дельта Лоцман» виявили вибухонебезпечний предмет, котрий виявився авіаційною донною міною часів війни, загальна вага якої склала 500 кілограмів.

Того ж дня о 17:40 небезпечна знахідка, що знаходилася на глибині близько 3 метрів під водою, була знешкоджена.

Станом на 14 вересня цього року на території Миколаївської області знайдено 902 одиниці вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, мінометні та авіаційні міни, гранати часів Великої Вітчизняної війни. Минулого року ця цифра була дещо нижчою - за аналогічний період 2010 їхня кількість склала 609 одиниць.