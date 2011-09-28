У Донецьку впроваджено найточніший метод виявлення туберкульозу

З серпня 2011р. в Донецьку реалізується новий проект фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", спрямований на безкоштовну діагностику ВІЛ-інфікованих найточнішим і найчутливішим методом на туберкульоз. За півтора місяця вже більше 30 пацієнтів з Донецька та області, які лікуються у Донецькому обласному центрі по боротьбі та профілактиці зі СНІДом та в Обласній клінічній туберкульозній лікарні, пройшли так звану ПЛР-діагностику (діагностика полімерної ланцюгової реакції). У 15% були виявлені мікобактерії туберкульозу, що допомогло правильно поставити діагноз і вчасно почати лікування.

На сьогоднішній день даний метод дослідження найефективніший, але при цьому і найдорожчий - не кожен пацієнт може собі дозволити пройти ПЛР-діагностику. У той же час, основними причинами смерті ВІЛ-інфікованих є не своєчасно діагностовані опортуністичні інфекції, до яких відноситься і туберкульоз.

Туберкульоз у ВІЛ-інфікованих важко діагностується, тому що в половині випадків відсутнє бактеріовиділення (основний метод діагностики туберкульозу бактеріоскопія і бактеріологія - виявлення бактерій туберкульозу в мокроті). ПЛР-діагностика дозволяє виявити наявність поодиноких бактерій туберкульозу в досліджуваному матеріалі.

Тому фонд Ріната Ахметова "Розвиток України", продовжуючи реалізацію масштабної програми з подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області, уклав договір з однією з приватних лабораторій м. Донецька, яка має сертифікати якості з діагностики туберкульозу методом ПЛР, на обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

Планується, що проект буде продовжуватися і в наступному році, поки в Обласну клінічну туберкульозну лікарню не буде закуплено обладнання для молекулярно-генетичних (ПЛР) методів діагностики туберкульозу (планується закупити в 2013 році).

Довідка:

Починаючи з 1987р. по березень 2011р. в Україні зареєстровано 185 147 випадків ВІЛ-інфекції. За цей час померло 21 407 осіб, серед них 293 дитини віком до 14 років.

По Донецькій області захворюваність склала 550,17 випадку на 100000 населення, що склало в абсолютних цифрах 24482 випадки (за даними на 07.2011г.). За період епідемії від ВІЛ-інфекції в області померло 5866 осіб. За 2010 р. захворюваність на туберкульоз (вперше виявлені випадки) склала 68,4 випадки на 100 000 населення, в абсолютних цифрах 31295 хворих.

На першому місці по захворюваності знаходиться Херсонська область - 106,9 випадки на 100 000 нас. (1167 хворих), далі йдуть Дніпропетровська - 93,7 (3140 хворих), Миколаївська - 90,5 (1076 хворих), АР Крим - 83,8 (1639 хворих), Луганська - 82,5 (1904 хворих), Кіровоградська - 81,4 (823 хворих), Донецька - 80,2 (3570 хворих). Від туберкульозу в Україну в 2010р. померло 7048 хворих.

ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція, винайдена американським вченим Кері Мюлліса в 1983 р. В даний час ПЛР-діагностика є найточнішим методом діагностики інфекційних захворювань. ПЛР-діагностика виявляє наявність збудників інфекційних захворювань в тих випадках, коли іншими методами (імунологічними, бактеріологічними, мікроскопічними) це зробити неможливо.

Метод заснований на виявленні ДНК збудника захворювання в біологічних пробах (кров, харкотиння, спинномозкова рідина, сеча, плевральна рідина, суглобова рідина, кал). Результат дослідження приходить протягом 1-2 днів, що дозволяє швидко поставити правильний діагноз і почати лікування.

Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду - працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні та за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; домагаючись максимального результату кожним своїм проектом та дією. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога та допомога в надзвичайних ситуаціях. Засновник Фонду - Рінат Ахметов.