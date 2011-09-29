У Севастополі під сходами будівельного магазину знайшли міну

У Севастополі піротехніки МНС знешкодили міну, яка лежала під сходами будівельного магазину. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в місті Севастополі, боєприпас несподівано знайшли робітники, які виконували ремонт магазину будівельних матеріалів. Довгаста залізячка лежала під сходами при вході до магазину на глибині 15-20 сантиметрів. Було вирішено припинити роботи і викликати спецслужби.

Піротехніки МНС, які прибули на місце, кваліфікували знахідку - італійська міна, яка пролежала в землі з часів Великої Вітчизняної війни. Її вага - майже 8 кілограмів. Вибухонебезпечний предмет був на бойовому взводі, якби будівники випадково зачепили його лопатою, снаряд міг вибухнути будь-якої хвилини. Територію навколо будівлі оточили. Міну вивезли на спеціальному автомобілі і знищили на полігоні в селищі Хмельницький.