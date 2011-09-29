Вінниччина: двоє людей померли від отруєння колекторними газами

В смт Крижопіль Вінницької області при проведенні робіт в колекторі отруїлися газами та померли двоє працівників Крижопільського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Вінницяводоканал».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС у Вінницькі області.

28 вересня 2011 року встановлено, що два працівника Крижопільського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Вінницяводоканал» при проведенні робіт в колекторі одержали отруєння колекторними газами:

48-річний житель смт Крижопіль – загинув на місці пригоди його було піднято на поверхню, а громадянин 42-річний житель с. Мала Тернівка – доставлений в реанімаційне відділення Крижопільської центральної районної лікарні у тяжкому стані, де він 29 вересня о сьомій ранку помер.