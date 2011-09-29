В Азовському морі стався витік газу зі свердловини

На буровій вишці ВАТ «Чорноморнафтогаз» в Азовському морі продовжується ліквідація витоку газу зі свердловини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, на даний момент для ліквідації аварії залучено три судна і 91 працівника НАК "Нафтогаз України" і його дочірнього підприємства «Лікво» (спеціалізована аварійно-рятувальна служба).

Поки проведення ремонтних робіт ускладнюється через шторм.

Розвиток ситуації контролює штаб із ліквідації аварії. Також у стані готовності перебувають і підрозділи Генічеського районного відділу УМНС.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня в Азовському морі біля Арабатської стрілки (Генічеський район, Херсонська область) на буровій вишці стався витік природного газу.

Інцидент стався під час проведення капітального ремонту на свердловині.

Внаслідок витоку газу ніхто не постраждав, забруднення навколишнього середовища не відбулося.