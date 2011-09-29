На Кіровоградщині найбільше сиріт

На Кіровоградщині один із найвищих показників сирітства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час перебування в Кіровограді повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО.

«За кількістю дітей-сиріт Кіровоградська область – друга в Україні, так склалось історично. Останнім часом збільшилась кількість дітей, влаштованих в інтернати: із 442 осиротілих з початку 2011 року дітей 149 були направлені в інтернатні заклади, а лише 14 (3,5%) – отримали сімейне виховання», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Ще однією відмінною рисою Кіровоградщини він назвав високий рівень сирітства дітей віком до трьох років, чого в решті областей майже не спостерігається. «Навпаки, в державі близько 1,5 тис. потенційних батьків перебувають в черзі на усиновлення малюка до 3 років», зауважив Ю.ПАВЛЕНКО.

На його думку, причина такої ситуації полягає в частій зміні районних керівників виконавчої влади та недостатнє розуміння своїх обов’язків відповідальних органів і відділів на місцях.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що відтепер обласна влада починає на Кіровоградщині інтернатну реформу. «Для себе я бачу, що в таких закладах повинні залишитися діти лише з особливими потребами, не більше 5% від тих, хто перебуває в інтернатах зараз», наголосив Уповноважений Президента з прав дитини.

Він також пообіцяв посприяти законодавчому затвердженню пілотного проекту будинку сімейного виховання «Наш дім», який функціонує в Кіровограді. Перший сімейно орієнтований дитячий будинок ще 3 роки тому обладнали у приміщенні колишнього дитячого садка. Інший, збудований з нуля за сучасними технологіями, працює близько року. У цих закладах до досягнення повноліття невеликими колективами мешкають сироти, вони мають всебічну підтримку соціальних працівників, але, водночас, вчаться цінувати родинні зв’язки, піклуватися не лише про себе, але й про тих, хто живе поруч.

Ю.ПАВЛЕНКО також висловив сподівання, що до кінця року в Кіровограді запрацює Центр матері та дитини, будівництво якого розпочалося ще у 2007 році.

За інформацією начальника служби у справах дітей Кіровоградської ОДА Віри СУХОПАРОВОЇ, в області нараховується 3529 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2% від загальної кількості), ще 2858 обліковуються як такі, хто потрапили в складні життєві обставини.

В сім’ях опікунів виховується 2055 дітей, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – 514 дітей, в інтернатних закладах області – 822 дитини. Всього сімейними формами виховання в області охоплено 72% дітей від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 26 вересня нинішнього року 25 сімей перебувають на обліку бажаючих усиновити дитину.

У 2011 році на Кіровоградщині було усиновлено 82 сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з яких 47 були усиновлені громадянами України, 35 – іноземцями.