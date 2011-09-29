До кінця року з Херсонщини вивезуть третину хімікатів

До кінця цього року з Херсонської області буде вивезено майже третину складованих за радянських часів непридатних отрутохімікатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Петро ПОПОВИЧ на колегії Херсонської облдержадміністрації.

За його даними, Міністерством екології та природних ресурсів України вже проведено тендер, згідно з яким до кінця року буде вивезено за межі області 297,7 т непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на суму 6,7 млн. грн.

При цьому П.ПОПОВИЧ зазначив, що в період 2009-2010 років із області вже було вивезено на утилізацію 227,6 т отрутохімікатів.

Залишок непридатних до використання отрутохімікатів обсягом 704,6 тонни, що зберігаються в області, планується вивезти до кінця 2012 року за рахунок державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Як повідомляв УНІАН, за даними Управління МНС у Херсонській області в регіоні на 71 складі в 15 районах області зберігається 1,002 тис. т невідомих, непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (пестицидів і отрутохімікатів, у яких закінчився термін дії). Для утилізації пестицидів, які зберігаються в Херсонській області, необхідно 15,2 млн. грн. За наявності зазначених коштів Управління МНС зможе вивезти ці обсяги отрутохімікатів для утилізації на спеціалізованих підприємствах протягом 3-4 місяців.