У Кіровограді до кінця року відкриється перинатальний центр

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН пообіцяв до кінця цього року будь-що відкрити на базі обласної лікарні перинатальний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛАРІН повідомив під час інспектування будівельних робіт перинатального корпусу.

За його словами, відтермінування на наступний рік неможливе, про що вже обумовлено з першим заступником глави Адміністрації Президента України Іриною АКІМОВОЮ.

На сьогодні одночасно з ремонтом пологового відділення та перебудовою приміщень відділення патології тривають оновлення фасаду обласної лікарні, кладеться тротуарна плитка, монтуються в підвалах установки для кондиціонування.

За словами представника генпідрядника будівництва ТОВ «XXI століття» Лариси ОНУЛ, поки що виконано близько 50% будівельних робіт, і завершити ремонт до 15 листопада, як наполягає губернатор, складно, але можливо.

С.ЛАРІН доручив усім відповідальним за введення об’єкту в експлуатацію прискорити темпи виконання робіт, до заходів з енергозбереження підключати соціально відповідальний бізнес.

«Крім будівництва, потрібно провести тендер на медичне обладнання, його доставка, налагодження – все це вимагає часу. А ми повинні освоїти кошти до кінця року, щоб показати результат на рівні держави і отримати фінансування на наступний рік», - наголосив губернатор.

За словами першого заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія НІКОЛАЄНКА, для майбутнього перинатального центру вже придбано реанімобіль, обладнаний для перевезення новонароджених. Загальна проектна вартість перинатального центру становить 35,4 млн. грн., 18 млн. грн. з яких планується спрямувати на закупівлю медичного обладнання. Використовуються також позабюджетні кошти, наприклад, внесок Благодійного фонду Віктора ПІНЧУКА становить 4,8 млн. грн.

Штат майбутнього перинатального центру становитиме 175 працівників, з них 45 будуть запрошені додатково. Працівники пологового відділення обласної лікарні зараз проходять курси підвищення кваліфікації в Житомирі, на роботу планують запросити кількох фахівців-неонатологів. За попередніми прогнозами кількість пологів в обласній лікарні після початку роботи перинатального центру зросте із 800 до 1300 на рік.

Як повідомляв УНІАН, відкриття у Кіровограді перинатального центру в рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» вже двічі переносилося. Спочатку чиновники називали дату 1 червня 2011 року, потім орієнтували на 1 листопада.

Кіровоградщина була обрана для реалізації пілотного державного проекту як область із найвищою статистикою дитячої та материнської смертності.