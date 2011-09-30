На Полтавщині прийняли програму профілактики ВІЛ/СНІДу

Депутати Полтавської обласної ради прийняли програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2012-2013 роки, на фінансування якої виділено 9 567 тис. гривень.

Про це сьогодні повідомила прес-служба облради.

За їх даними, на реалізацію цієї програми в 2012 році депутати передбачили 5 млн 98,5 тис. гривень, а в 2013 - 4 млн 468, 3 тис.

Мета програми - стабілізація епідемічної ситуації в області, зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг із лікування, догляду і підтримки хворих.

У рамках програми планується соціальний супровід хворих на ВІЛ/СНІД, дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки, дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.

Програма забезпечить антиретровірусною терапією 80% хворих області.

На 1 вересня 2011 року в Полтавській області зареєстровано близько 4 тис. ВІЛ-інфікованих.