У Чернігові лікар продавав психотропні засоби наркоманам

У Чернігові правоохоронці викрили лікаря, який продавав психотропні засоби наркоманам.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків Управління МВС в області.

Співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Чернігівського міського відділу УМВС в Чернігівській області встановили, що лікар з багаторічним стажем і досвідом роботи, провідний фахівець однієї з міських лікарень продавав сильнодіючі та психотропні засоби.

Чоловік виписував рецепти на отримання сильнодіючих лікарських засобів на ім`я своїх пацієнтів, які ні про що не здогадувалися. За рецептами він особисто купував лікарські засоби, а вже потім продавав їх вдесятеро дорожче від реальної вартості. Під час перевірки аптек міста було виявлено понад 100 таких рецептів на отримання сильнодіючих лікарських засобів, з них близько десяти - на отримання психотропних засобів.

Свій вчинок лікар пояснив тим, що йому було шкода наркоманів і він хотів їм допомогти.

Чоловіка звільнено з роботи, він знаходиться на підписці про невиїзд. За даними фактами порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 318 (незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів), ч. 2 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до двох років. Триває слідство.