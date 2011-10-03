В Сумах у лікарнях розпочинається опалювальний сезон

У Сумах з понеділка, 3 жовтня, для лікувально-профілактичних закладів та закладів освіти розпочинається опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Сумської міськради, відповідне рішення на своєму засіданні 1 жовтня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології Зінаїда КРАВЧЕНКО доповіла, що з перших чисел жовтня, згідно з прогнозом, середньодобова температура повітря в місті значно знизиться. За її словами, вночі температура повітря становитиме 1-6 градусів тепла, вдень – 6-11 градусів, місцями дощ, і в подальшому очікується зниження температури, на поверхні ґрунту – приморозки до 2 градусів морозу.

Заступник головного державного санітарного лікаря Сум Володимир ГЛАДНЄВ поінформував членів комісії, що у лікувально-профілактичних закладах та закладах освіти відзначається деяке зниження температури у приміщеннях від норми та висока вологість. Враховуючи зниження середньодобової температури повітря та несприятливий прогноз на найближчі дні, з метою запобігання захворювань на ГРВІ в лікувально-профілактичних закладах, школах міста та інтернатних закладах він запропонував розпочати опалення таких закладів.

Заступник генерального директора ТОВ "Сумитеплоенерго" Надія ПОКУТНЯ доповіла, що мережі заповнені водою, виконані необхідні підготовчі роботи і можливий пуск тепла до шкіл, дитсадків, лікарень.

Заслухавши та обговоривши інформацію, комісія доручила керівникам теплопостачальних організацій міста з 3 жовтня забезпечити подачу теплоносія до стаціонарних лікувальних закладів, пологових будинків, дошкільних та шкільних закладів для забезпечення температурного режиму відповідно до норм.