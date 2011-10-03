В Черкасах офтальмологи зі США безкоштовно перевірять зір

В Черкасах протягом тижня працюватимуть американські лікарі-офтальмологи, які приїдуть до міста на запрошення Черкаського обласного об`єднання церков Євангельських християн-баптистів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського обласного об`єднання церков Євангельських християн-баптистів, їхня мета – безкоштовно перевірити зір жителів області, підібрати їм окуляри. І більше того – за кілька тижнів надіслати їх в подарунок.

Таким чином окулісти з-за кордону служать Богові. Лікарі, які проведуть прийом, – волонтери християнського об’єднання «Турбота про зір від серця», що співпрацює з організатором заходу в Україні - благодійною організацією «Від серця до серця». Американські лікарі-офтальмологи вже побували у Білій Церкві, Гостомелі. Після Черкас поїдуть до Бучі та Києва. У їхніх планах на цей рік – оглянути понад дев’ятсот громадян.