У Кам’янці-Подільському на фестивалі смертельно поранено чоловіка

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області 2 жовтня на вулиці під час міжнародного військово-історичного фестивалю «Кам’янець – земля героїв» 36-річний житель Києва мимовільним пострілом із саморобного макета рушниці шомполом поранив у голову учасника заходів – 38-річного громадянина сусідньої держави.

Невдовзі поранений помер у лікарні, повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України.

Правопорушника затримано. Зброю вилучено.

За цим фактом слідчим управлінням УМВС України у Хмельницькій області порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.