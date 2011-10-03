На Луганщині п’ятеро осіб отруїлися грибами
13:19, 03 жовтня 2011Новини регіонів
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Госпіталізовані
Вчора до Луганської обласної лікарні та другої міської лікарні Червонопартизанська з діагнозом «отруєння токсинами грибів» було госпіталізовано 5 осіб, з них дитина 2004 р.н. – усі - жителі Червонопартизанська, які вживали в їжу дикорослі гриби.
Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості, повідомляє прес-служба МНС.
Подія перебуває під контролем Головного управління МНС у Луганській області.
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