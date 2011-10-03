У Сумах хлопець виманив у дівчинки-підлітка 120 тис. грн

У Сумах співробітники правоохоронних органів затримали 20-річного хлопця, який виманював гроші у дівчаток-підлітків.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, заяву до міліції написала мама 13-річної дівчинки: коли жінка повернулася в Україну з-за кордону, де була на заробітках, то недорахувалася вдома 120 тис. грн. Як виявилося, донька віддала гроші своєму знайомому, в якого була закохана. "Якось він попросив гроші на ремонт машини. Я допомогла, сподіваючись на його прихильність", - розповіла дівчинка.

Співробітники міліції затримали зловмисника. Виявилось, що той встиг ошукати 11 дівчаток. Порушено кримінальну справу.