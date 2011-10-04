У Запорізькій області чоловік підірвався на снаряді часів війни

Постраждалого госпіталізовано

Вчора близько 10.00 у с. Осипенка Бердянського району Запорізької області на території приватного домоволодіння під час спроби розібрати артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни стався вибух. Господар отримав поранення, повідомляє прес-служба МНС. Постраждалого у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні Бердянська.

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