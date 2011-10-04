На Луганщині розшукують педофіла-вбивцю

У Ровеньках (Луганська область) учора увечері, 3 жовтня, 36-річний чоловік зґвалтував і убив 8-річну дівчинку.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Вона відзначила, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється сусід дівчинки. За неофіційною інформацією, підозрюваний страждав на психічне захворювання.

Як повідомляють ровеньківські ЗМІ, спочатку батьки шукали зниклу доньку у подружок, у посадці, потім побачили, що двері до квартири сусідів причинені, подзвонили господарю – батькові того, хто підозрюється у вбивстві. Коли зайшли до квартири і почали перевіряти її, знайшли тіло дівчинки в шафі.

«На даний момент ми оголосили його в розшук», - сказала Т.ПОГУКАЙ.