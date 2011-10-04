Завтра у столиці розпочнеться опалювальний сезон

Завтра, 5 жовтня, у столичних лікарнях і дитсадках розпочнеться опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з документом, підключення столичних систем теплопостачання відбуватиметься у ІІІ етапи. І етап подачі теплоносія буде розпочато 5 жовтня у пологових будинках, лікувальних установах, дошкільних та навчальних закладах. У рамках ІІ етапу до тепла підключать загальноосвітні навчальні заклади за заявками їх керівників.

У мережі житлових будинків тепло почнуть подавати з 10 жовтня.