На Житомирщині директор школи побив учня

У Житомирській області за побиття учня колишнього директора школи засуджено до 4-х років позбавлення волі умовно.

Про це УНІАН повідомив прокурор відділу підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Житомирської області Денис СТЕМКОВСЬКИЙ.

За його словами, "рішенням суду колишнього директора загальноосвітньої школи одного з райцентрів області визнано винним у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством над учнем школи". Де саме директор побив учня і який саме суд виніс йому вирок, прокурор не сказав з етичних міркувань.

При цьому Д.СТЕМКОВСЬКИЙ уточнив, що керівник загальноосвітнього закладу мав забезпечувати захист прав учнів і дотримуватися етичних норм поведінки у школі. "Однак цей горе-керівник школи з метою покарання одного з учнів за негативну поведінку завдав йому декілька ударів, спричинивши потерпілому фізичний біль", - додав прокурор.

Суд визнав колишнього директора школи винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.