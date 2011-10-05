У Запоріжжі від вибуху гранати у школі загинув чоловік

У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати на шкільному стадіоні загинув молодий чоловік – уродженець Миколаївської області 1984 року народження.

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, повідомлення про надзвичайну подію надійшло напередодні, 4 жовтня, о 19.50.

«На даний момент встановлено, що чоловік 1984 року народження займався спортом на стадіоні середньої школи №71 (в Орджонікідзевському районі міста). Він бігав по стадіону із сумкою, в якій знаходилася граната, котра й вибухнула. Чоловік помер на місці», - повідомили в запорізькому главку міліції.

За попередніми даними експертів, боєприпас, що вибухнув, – граната Ф-1 наступальної дії. Її походження, а також обставини події зараз встановлюються працівниками слідчо-оперативної групи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.