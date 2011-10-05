На Житомирщині однорічна дівчинка отруїлася чадним газом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, учора увечері до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні у тяжкому стані була доставлена дівчинка 2011 року народження - мешканка села Вереси Житомирського району.

Після обстеження лікарями, дитині був поставлений діагноз: отруєння чадним газом.

Згодом з’ясувалося, що мати дівчинки, розпаливши грубку у будинку, вийшла з оселі на 20 хвилин, а коли повернулася, то побачила, що кімната наповнена димом.

Жінка винесла дитину на свіже повітря, однак дівчинка була вже непритомна. Вона доставила дитину до найближчої лікарні, а вже звідти потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні.

Наразі стан дівчинки задовільний.