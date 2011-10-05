Дитячий санаторій незаконно передали у приватну власність

На Луганщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб, які незаконно передали в приватну власність дитячий оздоровчий заклад санаторного типу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, своїми діями зазначені службові особи завдали збитків державі на суму 255,5 тис. гривень.

Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.