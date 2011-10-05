У Києві застрелили колишнього міліціонера та його дружину

У Києві у вівторок, 4 жовтня, прямо біля дверей квартири на 7-му поверсі вбивці розстріляли сім`ю колишнього міліціонера. Жінці вистрілили прямо в обличчя, коли вона відкрила двері, а чоловіка вбили в квартирі.

Як пише газета «Сегодня», трагедія сталася на Троєщині, на вул. Милославській, 25.

«Це сталося близько 8 або 9 ранку, - розповіли жителі будинку, - в нас цілий день багато міліції. Шукали свідків, заходили до кожної квартири. В будинку тільки цей кошмар і обговорюють. Не дивно, адже він і сам міліціонер». Говорять, що дружину Миколи вбили, коли вона вийшла з квартири - вистрілили прямо в обличчя. Чоловік нібито вибіг із квартири на звук пострілу, і його теж застрелили.

Офіційно в міліції нічого не коментують. «Так, вбивство було. Ведеться слідство», - сказав співробітник ЦГЗ МВД у Києві Володимир ДМИТРЕНКО.

Як вдалося з`ясувати «Сегодня» з власних джерел, загиблого звуть Микола Короїд, йому 40 років. Лише цього літа він вийшов на пенсію за вислугою років. Друзі говорять, що він просто хотів оформити пенсію, побоювався, що після реформи вона буде менша. До органів він прийшов відразу після служби в армії. До початку 2000-х працював в ВВІРі Деснянського району. А потім перейшов до РВВС і служив у черговій частині. Після звільнення працював охоронцем в одному з банків. Дружина Миколи - Регіна - була домогосподаркою. Сиротами залишилися двоє дітей: дочка Настя, яка ходить у 10 клас, і 10-річний син Артемка. До трагедії вони встигли піти до школи.

Міліція розглядає зараз декілька версій: конфлікт, замовне вбивство й хуліганство. Правда, на першому місці все-таки конфлікт. Не виключено, що Микола з кимось посварився на особистому або побутовому грунті. За інформацією «Сегодня», версію, що вбивство могло статися через його службове становище, вважають маловірогідною.