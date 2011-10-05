Херсонщина: без електрики залишилися 6 населених пунктів

У Херсонській області через пошкодження ЛЕП без електропостачання залишилися 6 населених пунктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 4 жовтня орієнтовно о 16.00 через пошкодження мережі потужністю 35 кВт без електропостачання залишилися 6 населених пунктів у Білозерському районі.

Відновні роботи виконують аварійні бригади ВАТ «АК «Херсонобленерго». Орієнтовний термін відновлення електропостачання – сьогодні, 5 жовтня, до кінця доби.

Причини аварії не повідомляються.