На Прикарпатті розшукують підлітків, які не повернулись додому зі школи

На Прикарпатті розшукують двох підлітків, які не повернулись додому зі школи.

Як повідомили УНІАН в управлінні МНС в Івано-Франківській області, 4 жовтня пішли до школи і не повернулись додому двоє підлітків 1998 і 1995 років народження. Вчора о 20.20 год. в СДПЧ-16 м. Надвірна надійшло повідомлення від чергового Надвірнянського РВ УМВС з проханням надати допомогу у пошуку дітей.

Для допомоги працівникам правоохоронних органів у проведенні пошуків сьогодні зранку залучено працівників обласного управління МНС, військової частини, держлісгоспу, Делятинської селищної ради.