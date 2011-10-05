У Тернополі у смітнику виявили мертве немовля

У Тернополі у смітнику неподалік центрального ринку виявили мертве немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, про знахідку патрульних правоохоронців повідомила безпритульна, яка, збираючи картон у смітнику, виявила у картонній коробці мертву дівчинку. Одразу після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Наразі тіло немовляти передано для проведення судово-медичного дослідження. За попередніми даними, дитина могла народитися вже мертвою.

Наразі міліціонери розшукують породіллю.

За словами начальника Тернопільського міського відділу внутрішніх справ Андрія МАТРИФАЙЛЯ, від висновків судмедекспертів залежатиме, чи порушать правоохоронці кримінальну справу.

Слід зауважити, що з початку року у Тернополі при другій міській лікарні працює «Вікно життя», де матері можуть залишити небажану дитину, за якою потім би доглядали соціальні служби. Втім, наразі ним ніхто не скористався.