Волинь: 19 осіб отруїлися тістечками
09:04, 06 жовтня 2011Новини регіонів
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Перебіг хвороби – середнього ступеню
У Волинській області у ніч на 5 жовтня до Камінь-Каширської районної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 19 осіб, з них 5 дітей (1999, 2000, 2003, 2005 та 2009 р.н.), які напередодні були присутніми на молитовному зібранні релігійної громади і вживали кондитерські вироби.
Перебіг хвороби – середнього ступеню важкості, повідомляє прес-служба МНС.
Фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів.
Ситуація перебуває під контролем Управління МНС у Волинській області.
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