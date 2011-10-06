Рівненщина: дівчина-гот наклала на себе руки

Наштовхнувся на труп під час прогулянки один із мешканців райцентру Березне на Рівненщині. Чоловік йшов місцевим дендропарком, коли побачив на траві тіло молодої дівчини. Поруч лежала її сумочка із прощальною запискою.

"Покійницю звали Юлія, їй було 20 років. Ми дізналися, що вона пішла з дому ще на початку вересня – перед цим поцупила у батьків 400 доларів США", - розповіла Катерина Попенко з прес-служби обласного управління міліції. – "Рідні кажуть, що вона збиралася на навчання в одне з училищ у сусідньому райцентрі Сарни. Дівчина склала речі, попрощалася і поїхала. Більше батьки її не бачили, а в училище Юлія так і не вступила. В сумочці знайшли її документи".

Слідчі не знають, від чого точно померла дівчина. Її тіло уже почало розкладатися, тому й провести експертизу складно. Під одягом знайшли шприц із залишками рідини та три порожні упаковки заспокійливого. Припускають, що Юлія наклала на себе руки.

У передсмертній записці вона написала – "Мамо, тату, пробачте, що була блудним сином".

"Стосунки з батьками у неї були непростими. Дівчина належала до субкультури готів. Останні два роки вона часто пропадала з дому, любила гуляти на цвинтарі по ночах", - додають міліціонери. – "У її сумці натрапили на блокнот з незрозумілими знаками. Кажуть, вона хизувалася ним перед знайомими, що вигадала свою особисту мову. Ніхто не міг розшифрувати ті знаки".

gazeta.ua