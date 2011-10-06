У Києві розпочали підключення медзакладів до опалення

5 жовтня ПАТ «Київенерго» розпочало активний процес підключення дитячих садочків і медичних закладів до централізованого опалення.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій «Київенерго», зазначивши, що процедура підключення споживачів соціальної сфери наразі відбувається за їхніми заявками.

«Стовідсоткова готовність до зими, яку компанія зазвичай має вже станом на 1 жовтня, дає можливість розпочинати опалювання дошкільних і медичних закладів у випадку найменшого похолодання, не чекаючи зниження температури повітря до нормативної середньодобової +8 С. Тому «Київенерго» розпочала процес підключення цих соціально важливих об’єктів за заявками їхніх керівників ще 30 вересня», – зауважив генеральний директор «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

Таким чином, за його даними, відповідно до заявок, станом на 06.00 6 жовтня теплом забезпечені майже 190 споживачів – 11 пологових будинків, 144 дитячих садочки і 28 медичних закладів стаціонарного типу.

Загалом «Київенерго» має забезпечити теплом 16 тис. 197 об’єктів – лікарень, дитсадків, навчальних закладів, житлових та адміністративних будинків. Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації, підключення теплопостачання відбуватиметься за умови готовності систем теплоспоживання до подачі теплоносія.

«Подача теплоносія у житловий фонд розпочнеться 10 жовтня відповідно до затвердженого графіку. Підключення відбуватиметься у першу чергу тих будинків, чиї внутрішньобудинкові мережі технологічно готові до отримання тепла, про що свідчать акти готовності систем теплоспоживання споживачів», - зазначив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ, додавши, що «з боку «Київенерго» всі підготовчі роботи завершені, тож пуск тепла залежить тільки від погодних умов і самих споживачів».

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням КМДА №1815, підключення систем теплопостачання відбуватиметься у 3 етапи, починаючи з 5 жовтня. Перший етап – підключення дитсадків, пологових будинків і лікарень, другий – загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до заявок, третій – житлових будинків, починаючи з 10 жовтня.