Прикарпаття: знайшли двох зниклих після школи підлітків

На Прикарпатті знайшли двох підлітків, які 4 жовтня не повернулися додому зі школи.

Про це повідомили сьогодні УНІАН в Управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, двох підлітків 13 та 16 років знайшли учора в лісі поблизу селища Делятина Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області 4 жовтня пішли до школи і не повернулись додому двоє підлітків. До проведення пошукових робіт було залучено місцевих жителів, правоохоронців, працівників МНС, Держлісгоспу.