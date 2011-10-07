На Хмельниччині селянин скоїв акт самоспалення
10:26, 07 жовтня 2011Новини регіонів
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Врятувати його життя не вдалося
У селі Ленківці Шепетівського району Хмельницької області на території колишнього тваринницького літнього комбінату місцевий житель скоїв акт самоспалення.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області, селянин, за версією досудового слідства, облив себе бензином та підпалив. Врятувати його життя не вдалося.
Тіло направлене на судово-медичну експертизу. Правоохоронці з’ясовують причини самогубства.
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