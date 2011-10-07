На Хмельниччині внаслідок пожежі загинули троє дітей
10:39, 07 жовтня 2011Новини регіонів
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Пустощі з вогнем на горищі
Вчора об 11.15 у с. Хвощівка Славутського району Хмельницької області через пустощі з вогнем на горищі виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє дітей (2007 р.н.).
Як повідомляє прес-служба МНС, об 11.58 місцевою пожежною командою пожежу було ліквідовано.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Хмельницькій області.
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