На Хмельниччині внаслідок пожежі загинули троє дітей

Пустощі з вогнем на горищі

Вчора об 11.15 у с. Хвощівка Славутського району Хмельницької області через пустощі з вогнем на горищі виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє дітей (2007 р.н.). Як повідомляє прес-служба МНС, об 11.58 місцевою пожежною командою пожежу було ліквідовано. На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Хмельницькій області.

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