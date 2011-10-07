Вінниччина: чоловік загинув під колесами трактора
13:40, 07 жовтня 2011Новини регіонів
0
...яким сам керував
У с. Пустоха Козятинського району Вінницької області чоловік потрапив під колеса трактора, яким сам керував.
Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, вчора о 21.00 чоловік на власній присадибній ділянці розкидав добриво за допомогою трактора. Під час повороту він випав з кабіни трактора і потрапив під колеса. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter