На Рівненщині солдат вистрілив собі в око холостим набоєм

Внаслідок необережного поводження з холостим набоєм отримав травму правого ока військовослужбовець строкової служби солдат Олександр Ч. однієї з військових частин 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, яка перебувала на Рівненському полігоні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, потерпілого одразу було доставлено до Рівненського військового госпіталю. Після надання першої медичної допомоги солдата Олександра Ч. переведено до обласної лікарні, де йому терміново зробили операцію. Зберегти очне яблуко, на жаль, лікарям не вдалося.

Зараз потерпілий перебуває на лікуванні, його життю нічого не загрожує.

Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України та військовою прокуратурою Рівненського гарнізону за даним фактом проводиться перевірка.