У Житомирі міськрада заборонила продаж алкоголю уночі

Житомирська міська рада заборонила продаж алкоголю уночі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на сесії міської ради.

Цю ініціативу, внесену фракцією партії "Фронт Змін", підтримали 47 депутатів із 56, присутніх на засіданні.

Таким чином, відтепер у Житомирі заборонена реалізація алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в усіх закладах торгівлі незалежно від форми власності з 23:00 до 08:00.

Водночас, заборона не стосується закладів громадського харчування.