У ДТП в Києві постраждали 10 осіб

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса «Неоплан» постраждали 10 осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного Управління Державтоінспекції, ДТП сталося в Солом’янському районі на Чоколівському бульварі, 40.

За попередніми даними ДАІ, з невідомих на даний час причин, «Неоплан» виїхав на тротуар, де збив двох пішоходів, а потім врізався у два легковика та три маршрутки, які стояли на перехресті, чекаючи зеленого сигналу світлофора.

В результаті травми різного ступеню тяжкості отримали двоє пішоходів, 7 пасажирів однієї з маршруток, а також напарник водія «Неоплану». Всіх постраждалих госпіталізовано. Причини ДТП встановлюються.

При цьому у столичному ДАІ констатували, що загалом останнім часом у Києві вдвічі збільшилася кількість дорожніх пригод, коли через неуважність водіїв отримують травми пішоходи.