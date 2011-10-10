Рівненщина: молодий чоловік облив себе бензином і підпалив

У Рівненській області чоловік намагався здійснити акт самоспалення.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС у Рівненській області, 9 жовтня до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні було госпіталізовано місцевого жителя 1984 року народження. Лікарі констатували в нього опіки 70% тіла.

Опіки чоловік отримав у результаті спроби самоспалення, обливши себе бензином та підпаливши.