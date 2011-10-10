На Донеччині жінка вбила п'яного чоловіка за рукоприкладство

У Донецькій області Костянтинівський районний суд на 7,5 років позбавив волі 56-річну місцеву жительку, яка під час сімейного скандалу вбила свого цивільного чоловіка, який часто піднімав на неї руку.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на першого заступника начальника Костянтинівського міськвідділу міліції Володимира ГОНЧАРОВА.

За його словами, фігурантка зателефонувала до чергової частини райвідділу і схвильованим голосом повідомила, що рано-вранці прийшла додому від своїх знайомих і знайшла в будинку труп 67-річного чоловіка. Слідчий - оперативна група міськвідділу міліції негайно прибули за вказаною адресою і приступила до розслідування злочину.

У результаті - жінку було доставлено до міськвідділу, де на допиті призналася в тому, що це вона ножем убила свого чоловіка, при цьому вказала, де знаходиться знаряддя злочину.

«Причини скоєння злочину були детально з`ясовані слідчим. Виявляється, чоловік зловживав спиртним, на ґрунті чого виникали сімейні скандали, які часто супроводжувалися рукоприкладством з боку цивільного чоловіка. Черговий скандал стався і того трагічного вечора», - розповів В. ГОНЧАРОВ.