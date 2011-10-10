Дніпропетровські вегетаріанці - проти "Свята свині"

Конкурс жиловників Миргородського району, що планувався в рамках першого українського фестивалю свинини «Свято Миргородської свині-2011», скасовано через протести дніпропетровських вегетаріанців, які обіцяють приїхати для проведення акцій протесту до Миргорода.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фестивалю.

У відповідь на це представник оргкомітету фестивалю Євгенія ГУЛАЯ заявила, що з подачі «дніпропетровських вегетаріанців» деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що не відповідає дійсності: «На фестивалі не буде «свинячої кориди», про що з посиланням на дніпропетровських радикальних вегетаріанців повідомили деякі ЗМІ – все це надумано тими, хто, виходячи зі своїх інтересів, намагається дискредитувати традиційне споживання українцями свинини і фестиваль свинини зокрема».

Як відзначила Є.ГУЛАЯ, «планувалося, що вранці першого дня фестивалю миргородські жиловники продемонструють техніку оброблення свинячої напівтуші. Проходити це мало було в спеціально обладнаному приміщенні на території Миргородського ринку. Ті, хто цікавляться народними ремеслами, змогли б подивитися на традиційну техніку оброблення – про загрозу психічному здоров`ю не могло бути й мови».

За її словами, цей захід скасували. Враховуючи, що у суботу на миргородському ринку аншлаг, - жителі мегаполісів приїжджають купити миргородського сала і м`яса, мітинг вегетаріанців може зірвати роботу ринку. Постраждають миргородські селяни, які реалізують свою продукцію. «Вегетаріанці можуть завдати удару по економіці Миргородщини – тому ми вимушені відмінити конкурс жиловников, щоб роботі ринку ніхто не заважав», - повідомила представник оргкомітету.

Водночас організатори не виключають, що за протестами, які анонсували дніпропетровські вегетаріанці, стоять імпортери свинини, не зацікавлену у відродженні вітчизняного свинарства. Адже однією з цілей фестивалю є популяризація смаку сала і м`яса, одержуваного з миргородської рябої свині – традиційної породи, що вирощується на зелених кормах, яку витісняють привізні породи, що вирощуються на біодобавках.

Фестиваль «Свято Миргородської свині-2011» присвячений офіційному визнанню миргородської рябої свині окремою породою, відзначили в прес-службі фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, дніпропетровські активісти громадських організацій із захисту прав тварин мають намір пікетувати фестиваль «Свято свині» в Миргороді, намічений на 15 жовтня. Як повідомила організатор майбутньої акції протесту Тетяна ГОНЧЕНКО, «ми вважаємо, що фестиваль, який за два тижні відбудеться під Полтавою – антигуманний і жорстокий. На «Святі свині» м`ясники змагатимуться в обробленні туш, а глядачі – в поїданні блюд зі свинини. Конкурс з оброблення свинячих туш може негативно вплинути на психіку дітей, які стануть свідками цієї події», - вважає Т.ГОНЧЕНКО.