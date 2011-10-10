У Дніпропетровську за хабарі засуджено судмедексперта

Жовтневий районний суд Дніпропетровська до трьох років позбавлення волі засудив завідувача відділу бюро судово-медичних експертиз, який розробив і впровадив схему вимагання й одержання хабарів за видачу судово-медичних висновків.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

24 червня 2010 року співробітники СБУ затримали його під час одержання 1 тис. доларів від приватної особи за видачу їй висновку щодо середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

У 2001 році за матеріалами СБУ цей посадовець вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.