3-річна дитина отруїлася, наївшись аспірину

13:33, 10 жовтня 2011
Новини регіонів
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У Вінниці 

У Вінниці 3-річна дівчинка госпіталізована внаслідок отруєння таблетками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, встановлено, що залишившись без нагляду батьків, дитина знайшла домашню аптечку та з‘їла таблетки аспірину і діазоліну.

В результаті дівчинка була госпіталізована до реанімаційного відділення Вінницької дитячої обласної лікарні з діагнозом «медикаментозне отруєння». Стан дитини задовільний. 

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