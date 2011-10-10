3-річна дитина отруїлася, наївшись аспірину

У Вінниці 3-річна дівчинка госпіталізована внаслідок отруєння таблетками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, встановлено, що залишившись без нагляду батьків, дитина знайшла домашню аптечку та з‘їла таблетки аспірину і діазоліну.

В результаті дівчинка була госпіталізована до реанімаційного відділення Вінницької дитячої обласної лікарні з діагнозом «медикаментозне отруєння». Стан дитини задовільний.