3-річна дитина отруїлася, наївшись аспірину
13:33, 10 жовтня 2011Новини регіонів
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У Вінниці
У Вінниці 3-річна дівчинка госпіталізована внаслідок отруєння таблетками.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, встановлено, що залишившись без нагляду батьків, дитина знайшла домашню аптечку та з‘їла таблетки аспірину і діазоліну.
В результаті дівчинка була госпіталізована до реанімаційного відділення Вінницької дитячої обласної лікарні з діагнозом «медикаментозне отруєння». Стан дитини задовільний.
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