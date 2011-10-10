Волинь спрямує 67,3 млн. грн. на розвиток медицини

У Волинській області наступного року планується 67,3 млн. грн.. цільових субвенцій з державного бюджету спрямувати на розвиток медицини.

Про це йшлося під час виїзного засідання колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації, повідомили УНІАН в прес-службі Волинської ОДА.

Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров`я – 10,0 млн. грн.., медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги - 7,3 млн. грн., медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру – 45,7 млн. грн., медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва – 4,3 млн. грн.

Також, з урахуванням результатів наявної матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу та оновленої системи невідкладної медичної допомоги заплановано відкриття 7 госпітальних округів. Вони охоплюватимуть медичною допомогою від 207 тис населення в Луцькому госпітальному окрузі, до 57 тис населення в Любомльському окрузі.

Як зазначено в повідомленні, протягом 9 місяців цього року в області створено 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги як структурних підрозділів ЦРЛ. Проведено реорганізацію двох дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. Об’єднано 21 фельдшерсько-акушерський пункт. З намірів щодо утворення міжрайонних спеціалізованих відділень здійснюється укрупнення акушерських стаціонарних пунктів.