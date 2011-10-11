Гості після весілля потрапили до лікарні
08:50, 11 жовтня 2011Новини регіонів
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Гострий гастроентероколіт
У Чернігівській області 5 осіб госпіталізовано з харчовим отруєнням після святкування весілля.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
5 жителів Ніжина, які святкували весілля у місцевому кафе "Золотий ключик", госпіталізовано до інфекційного відділення Ніжинської центральної міської лікарні 10 жовтня. Стан здоров`я хворих задовільний. Попередній діагноз – «гострий гастроентероколіт».
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