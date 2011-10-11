У Тернополі розпочався опалювальний сезон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій НАДАЛ.

За його словами, це рішення зумовлене не нормативними показниками середньої добової температури, а бажанням забезпечити обігріті приміщення до настання холодів.

«Наразі температура повітря не вимагає початку опалювального сезону. За нормативами, середньодобова температура повинна бути 8 градусів тепла або менше. Проте ми врахували прогноз у найближчі дні – вже з четверга буде суттєве похолодання. А насправді потрібно декілька днів, щоб система дала нормальний температурний режим», – прокоментував своє рішення С. НАДАЛ.

Він також зазначив, що у разі виникнення аварійних ситуацій у мережі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», їх також вдасться усунути до настання більших похолодань.