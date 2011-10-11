У Сарнах для знешкодження 250-кг німецької бомби евакуюють людей

Для знешкодження 250-кілограмової німецької бомби часів Другої світової війни, яка була виявлена у центрі міста Сарни Рівненської області, буде проведено евакуацію людей.

Таке рішення було прийнято на засіданні спеціальної комісії, повідомив УНІАН керівник Центру пропаганди Управління МНС у Рівненській області Микола ПРОКОПЧУК.

За його словами, комісія прийняла рішення знешкодити бомбу на місці її виявлення, тому буде проведено евакуацію людей. Зараз проводяться підготовчі роботи.

Як повідомляв УНІАН, бомбу було виявлено вчора у центрі міста - за 150 м від вузлової залізничної станції Сарни та за 100 м від будівлі райдержадміністрац